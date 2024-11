Calcio In Eccellenza si delineano le poszioni di vertice. Massese, importante test contro il quotato Cecina

Sarà partita fondamentale domenica a Cecina per la Massese contro la terza in classifica. Gli apuani avranno, infatti, la ghiotta opportunità, in caso di vittoria, di agganciare una rivale diretta che la sopravanza appunto di tre punti. Lo Sporting Cecina ha un po’ rallentato la propria marcia nelle ultime settimane collezionando 3 pareggi di fila ma se la Massese può considerarsi in forma, forte dei suoi 7 risultati utili consecutivi, la compagine livornese lo è ancor di più perché non perde ormai da ben 9 partite. Dopo la sconfitta interna col Camaiore della terza giornata, l’unica casalinga, la squadra del tecnico Sebastiano Miano ha messo insieme la bellezza di 19 punti in 9 gare. Non sarà una passeggiata di salute, insomma, per la Massese che dovrà, però, cercare di ottimizzare un finale di girone d’andata che la vedrà poi impegnata in casa contro il Fucecchio (8 dicembre) ed in trasferta col Cenaia (15 dicembre). Prima della sosta del campionato si giocherà anche il primo turno del ritorno coi bianconeri impegnati a Certaldo (22 dicembre).

Dopo il match di domenica contro il Cecina si riaprirà anche la finestra di mercato e la Massese sta valutando bene il da farsi. Non è una novità che il direttore Augusto Cantoni sia alla ricerca di un difensore centrale per irrobustire una retroguardia numericamente corta. Anche in attacco, però, si dovranno fare dei ragionamenti legati inevitabilmente alla situazione fisica di Andrea Vignali su cui la Massese in questa prima parte del campionato non ha potuto in pratica mai fare affidamento. Non dimentichiamoci, poi, che la squadra di Massimiliano Pisciotta ha anche un percorso in Coppa da proseguire e che mercoledì 11 dicembre giocherà a Santa Croce sull’Arno il quarto di finale in gara unica contro la Cuoiopelli. Superati due scogli difficili come Real Forte Querceta e Viareggio la Massese punta adesso giustamente ad arrivare in fondo alla competizione e per riuscirci avere una rosa più ampia potrebbe costituire un vantaggio.

Gianluca Bondielli