Calcio In Eccellenza si è aperta la finestra di mercato. Massese, Cantoni cerca un attaccante da affiancare a Buffa

Si è aperta la finestra invernale di mercato e la Massese sa bene quello di cui ha bisogno. "La priorità è un attaccante da affiancare a Buffa – ha chiarito il direttore generale Augusto Cantoni (nella foto)– perché stiamo trovando qualche difficoltà nel trovare la via del gol. Goh e Lorenzini non sono propriamente delle punte e le condizioni fisiche di Vignali non danno ancora sicurezze. Ci stiamo guardando attorno per individuare il profilo giusto per rafforzare il reparto. In difesa per il momento non c’è tutta questa urgenza di aggiungere un elemento anche perché Cecilia ha dimostrato di poter essere all’altezza in caso di necessità. Certo, se dovessimo accedere alla semifinale di Coppa Italia potremmo valutare di puntellare ulteriormente la retroguardia per avere una rosa più ampia per affrontare le due competizioni".

Dalla società bianconera, naturalmente, non filtrano nomi ma nella lista degli attaccanti monitorati dovrebbe esserci anche Giacomo Rossi, capitano della Fratres Perignano. Il trentacinquenne livornese non sembrerebbe, però, interessato a cambiare casacca. In casa Massese potrebbero esserci anche delle uscite. In particolare di qualche elemento che fin qui ha avuto poche opportunità di scendere in campo come Pasquini.

Gianluca Bondielli