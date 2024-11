Calcio, in prima categoria il serricciolo di Borghetti incassa la quarta sconfitta. tonelli bravo a neutralizzare un rigore. "Il risultato è bugiardo, abbiamo giocato ad armi pari contro l’Atletico Lucca»

"Contro l’Atletico Lucca è stata una partita che ci siamo giocati ad armi pari". Così inizia l’analisi del match mister Borghetti: "Nella parte iniziale del primo tempo si sono viste due squadre che si studiavano a vicenda. Se fossimo andati in vantaggio non avremmo di certo demeritatoperché abbiamo colpito un palo e abbiamo avuto una grande occasione con Sqhypiil cui pallonetto è terminatofuori. Poi non c’è stato concesso un rigore grottesco su Piscopo, a differenza di quello che è stato assegnato ai nostri avversari. Un penalty secondo me molto dubbio, decretato per una pallonata che è finita sul gomito di un mio difensore girato di schiena. Nell’occasione Riccardo Tonelli ha neutralizzato in maniera esemplare. In apertura di ripresasi è verificata una situazione rocambolesca, viziata da un fallo di mano dove un mio calciatore ha calciato via la palla, mentre il loro ha concluso verso la porta. La sfera si è impennata e si è infilata sotto la traversa. Dopo cinque minuti abbiamo subito il secondo gol, nato da una ripartenza laterale con il mio difensore che è scivolato dando la possibilità all’attaccante di involarsi verso la porta. Non ci siamo, però, disuniti e abbiamo accorciato le distanze su rigore per poi schiacciarli dentro la loro metà campo".

"Il loro portiere – prosegue – ha compiuto una bella parata all’incrocio dei pali su una punizione di Sqhypi ed è riuscito a deviare in angolo con la punta del piede il tentativo di Barattini. Fa discutere anche un altro episodio quando a Cecchiniè scappatala palla di mano ed ha atterrato in area Sqhypi. L’arbitro non ha avuto il coraggio di assegnare un secondo rigore.Detto questo ai ragazzi non posso rimproverare alcunché perché hanno fatto una bella prestazione.Purtroppo il momento è questo e le cose non girano a nostro favore. Ci mancano 6 rigori dall’inizio dell’anno".

Ilaria Gallione