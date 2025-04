Calcio In Prima Categoria i galletti restano a galla solo per merito delle disgrazie altrui. Serricciolo, s’ingarbuglia la strada salvezza

Situazione sempre più ingarbugliata per il Serricciolo che momentaneamente rimane a galla soltanto in virtù delle disgrazie altrui. La retrocessione diretta, infatti, al momento è scongiurata solo grazie alla concomitante sconfitta del Gorfigliano, nella sfida contro i cugini del Mulazzo, e il pareggio tra il Cqs Pistoia e il Chiazzano. Una sola lunghezza di distanza, però, dalla zona rossa che non consente ai gialloblù di dormire sonni tranquilli. Nel match in esterna contro il Capezzano i lunigianesi hanno dovuto fare i conti con la 14ª sconfitta stagionale, pur giocando per lungi tratti a grande intensità e mettendo in difficoltà gli avversari in diverse occasioni.

"Purtroppo siamo rientrati dalla trasferta – commenta mister Bambini – con un pugno di mosche in mano, pur dimostrando il nostro valore tecnico e tattico. La nostra è stata una partita straordinaria, ma due episodi ci hanno condannato pesantemente, costringendoci a subire la rimonta dei locali dopo il nostro vantaggio firmato da Shqypi. In altri contesti una gara del genere avrebbe portato a ben altro risultato, ma così non è stato e quindi dobbiamo inevitabilmente fare i conti con un punteggio bugiardo. Non dobbiamo, però, guardare indietro, ma proiettarci alle prossime due gare che saranno due veri match point che non dovremo assolutamente fallire. Uno sarà quello determinante di domenica contro il Cqs Pistoia. Non faremo calcoli, ma andremo a giocarcela con buone speranze per quello che ho visto fare in campo dagli undici titolari e dai cinque subentrati. Non meritiamo questa classifica e per il gioco prodotto avremmo dovuto raccogliere molto di più di un misero punticino nelle ultime due sfide".

"Quello che è sicuro – conclude – che solo noi saremo artefici del nostro futuro, indipendentemente dai risultati degli altri".

Ilaria Gallione