Calcio In Prima Categoria i galletti piegano la capolista. Serricciolo da favola. Demolito il Marginone

Il Serricciolo è andato contro tutti i pronostici e sotto una pioggia torrenziale ha messo a segno una vittoria sorprendente contro la capolista Marginone, infliggendole il primo dolore della stagione. "Eravamo consapevoli che la gara sarebbe stata proibitiva – afferma mister Borghetti – ed è quindi doveroso fare i complimenti ai ragazzi perché sono scesi in campo senza alibi, buttando il cuore oltre l’ostacolo e dando il 200%. É stata una gara viva, brillante ed equilibrata, dove noi siamo stati più cinici e concreti rispetto alle precedenti, più ordinati e compatti, con la fame di portare a casa più punti possibili per raggiungere quanto prima il nostro obiettivo della salvezza. Ad agosto avevo chiesto alla squadra di essere una mina vagante e così è stato finora. Peccato per le troppe defezioni avute dall’inizio del campionato ad oggi con centrali di ruolo indisponibili e infortuni purtroppo traumatici. Altrimenti avremmo avuto le possibilità per recitare un campionato diverso. Complimenti a tutti, ma una menzione particolare va fatta per Piscopo che, pur essendo un centrocampista, si è messo a disposizione da difensore centrale, sfoggiando una grande prestazione".

Inevitabilmente soddisfatto anche il ds Ruffini: "Quando una squadra che lotta per la salvezza vince 3-1 contro una formazione che non aveva mai perso e che è prima in classifica vuol dire che ha fatto una grandissima prestazione. Se poi pensiamo alle varie assenze e squalifiche il successo assume toni ancora più pesanti. Per cui non resta che elogiare un gruppo compatto, composto da ragazzi che giocano per la maglia e per il piacere di esserci. Detto questo l’obiettivo prefissato è ancora lontano, ma la consapevolezza di avere intrapreso la strada giusta è più che mai presente. Ora sotto con il Capannori per dare ancora più un senso alla nostra classifica".

Ilaria Gallione