Calcio, in prima categoria il serricciolo di borghetti non fallisce l’appuntameento con la vittoria. "Abbiamo interpretato bene la gara riuscendo a muovere la palla con i tempi giusti»

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Serricciolo che contro l’ultima della classe, l’Unione Tempio Chiazzano, ha regalato ai propri tifosi la seconda gioia stagionale. I gialloblù hanno avuto vita abbastanza semplice contro un avversario che sulla carta si presentava decisamente abbordabile e hanno disputato una gara di sostanza in cui senza pressioni sono riusciti ad esprimersi al meglio. Hanno così guadagnato 3 punti preziosi tanto per il morale quanto per la classifica.

"È stata una sfida che i ragazzi hanno interpretato molto bene – spiega mister Borghetti – con la voglia e la determinazione necessaria per fare il risultato. Questi sono match in cui non devi giocare, ma devi fare i punti. A differenza di altre partite, non abbiamo avuto quella frenesia di trovare il gol per forza, ma siamo riusciti a muovere bene la palla con i tempi adatti e nel modo giusto, con l’atteggiamento e lo spirito che contraddistingue un gruppo di ragazzi eccezionali che nelle mille difficoltà sono riusciti a tirare fuori il meglio di sé".

Un 3-0 maturato grazie alla doppietta di Barattini che prima ha aperto le marcature dal dischetto e che poi ha raddoppiato con un preciso diagonale al termine di una bella azione corale. A mettere la ciliegina sulla torta è stato Shqypi, altro grande protagonista della giornata, che, servito da Lisi, non ha lasciato scampo alla difesa ospite, trafiggendo Lavorini. Ora sarà fondamentale dare continuità a questo risultato, cercando di confermarsi anche nel prossimo incontro casalingo contro il Pieve Fosciana. Una formazione combattiva che al momento supera i lunigianesi in classifica di due punti e che quindi rappresenta un avversario da tenere sicuramente d’occhio. Servirà quindi un’altra prestazione convincente e concreta per ottenere l’intera posta in palio.

Ilaria Gallione