Calcio, In Prima Categoria il serricciolo sfodera una grande prestazione nel derby contro il mulazzo. Gilli: "Partita difficile anche perché abbiamo dovuto fronteggiare molte assenze»

Tre punti d’oro per il Serricciolo che nel derby contro il Mulazzo ha sfoderato una prestazione di sostanza. "Era una partita difficile – commenta il segretario e dirigente Gilli – con entrambe le squadre che hanno dovuto fare i conti con diverse assenze, tra cui quella in extremis del febbricitante Bondielli, in panchina solo per dare sostegno alla squadra. Il pareggio sarebbe stato probabilmente più giusto, ma siamo riusciti, grazie al rigore realizzato da Barattini, a chiudere il match con una vittoria. Da sottolineare l’espulsione per proteste di Bernieri che ha lasciato i padroni di casa in dieci e il palo colpito dai nostri avversari che ci ha messo davvero i brividi. Siamo stati bravi a reggere bene fino alla fine e chi ha giocato ha dato più di quello che doveva. Piscopo, schierato come difensore centrale, è stato il migliore in campo, Shqypi è stato imprendibile così come Capo che dall’altra parte ha fatto la differenza. Quello che mi è piaciuto è che abbiamo giocato da squadra, riuscendo a centrare un successo che ci voleva per riaprire qualche speranza. Sappiamo che sarà difficile, ma ci crediamo, come abbiamo fatto anche l’anno scorso".

Gli fa eco anche mister Paolini: "I miei ragazzi si sono superati - spiega - e hanno disputato un gran primo tempo in cui è mancato solo l’ultimo passaggio. Anche nella ripresa siamo rientrati in campo con il giusto piglio, procurandoci un importante rigore. Dopo abbiamo commesso due errori clamorosi e non siamo riusciti a chiudere la partita. Poi uno dei miei ragazzi è dovuto uscire per un colpo alla testa e nel finale abbiamo inevitabilmente sofferto. Questa vittoria ci dà tanta energia e fiducia in chiave salvezza. Ora nel calderone ci sono 5/6 squadre. Si sono, infatti, per fortuna accorciate le distanze con quelli che ci stavano davanti. Dovremo approcciare alla prossima gara in casa con il Capannori, terza forza del girone, con questo spirito e con questa voglia".

Ilaria Gallione