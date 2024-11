Calcio, In Prima Categoria il sogno del serricciolo di tornare a casa con un punto svanisce nel finale. Borghetti: "Alla prima e unica disattenzione siamo stati puniti dal Pieve Fosciana»

Il Serricciolo in extremis ha dovuto fare i conti con una sconfitta che non rappresenta il reale andamento del match. Di fronte hanno trovato un Pieve Fosciana che si è dimostrato avversario di livello, che non ha mai mollato e che alla fine ha trovato il calcio di rigore vincente, pur tra mille polemiche, che ha consentito di portare a casa una vittoria che continua a mantenerli in una zona tranquilla della classifica. Una situazione un po’ meno serena quella dei gialloblù che dovranno, però, conservare quello che di buono hanno fatto vedere in campo per cercare di risalire quanto prima di qualche posizione.

"Purtroppo queste sono sconfitte che bruciano – commenta mister Borghetti – perché abbiamo iniziato la gara con l’atteggiamento giusto, ma alla prima ed unica disattenzione abbiamo pagato carissimo l’errore. Su una punizione laterale non abbiamo seguito l’uomo e ne è venuto fuori un traversone che non ha trovato alcuna deviazione, ma che è passato tra le gambe di tutti, infilandosi in rete. Abbiamo così chiuso il primo tempo in svantaggio. Nella ripresa dopo circa una decina di minuti siamo rimasti in dieci uomini per l’ingenua espulsione di Shqypi. Nonostante l’inferiorità numerica abbiamo schiacciato dentro la propria metà campo il Pieve Fosciana concedendo solo alcune ripartenze. Poi all’85’ abbiamo trovato il meritato pareggio con Berti che, pescato da Piscopo in area, ha caricato un gran tiro in semirovesciata, freddando il portiere avversario. Purtroppo nei minuti finali un rigore molto dubbio ci ha condannato a subire il definitivo 1-2".

I Galletti dovranno subito dimenticare la sconfitta per concentrarsi al meglio sulla prossima sfida contro la Folgor Marlia, formazione tosta e ambiziosa, che al momento si trova a sole due lunghezze di distanza dalla vetta.

Ilaria Gallione