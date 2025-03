Calcio, In prima categoria il cambio dell’allenatore non ha prodotto gli effetti desiderati in casa del serricciolo. Gilli: "Avevamo bisogno di vincere, alla fine il pareggio non ci accontenta»

"Avevamo l’assoluto bisogno di vincere, ma alla fine abbiamo ottenuto solamente un pareggio contro la Folgor Marlia". Queste sono le prime parole pronunciate dal segretario e dirigente Andrea Gilli che commenta uno 0-0 che serve ben poco alla propria squadra. "La partita l’abbiamo fatta noi, come era giusto che fosse, tanto che i nostri avversari in novanta minuti non hanno procurato alcun pericolo dalle parti di Vegnuti. Noi non abbiamo concretizzato diverse occasioni, è stato annullato un gol a Casciari e nel finale un fallo clamoroso in area su Shqypi non è stato fischiato dal direttore di gara. Alcuni episodi non sono girati a nostro favore, ma questi ovviamente non solo alibi, perché dovevamo vincere a tutti i costi, ma non ci siamo riusciti. Nel primo tempo il match è stato piuttosto sottotono, ma nella ripresa siamo partiti forte. Sicuramente l’impegno dei ragazzi si è visto, ma non basta perché la classifica è sempre peggiore. Ci aspetta un calendario difficile che ci obbliga a vincere per forza se davvero vogliamo sperare di non retrocedere".

A soltanto tre giornate dalla fine i playout sono diventati matematici, visto che la quint’ultima al momento ha dieci punti in più dei gialloblù. I galletti dovranno quindi guardarsi le spalle sia dall’Unione Tempio Chiazzano, ora salita in penultima posizione con 20 punti che dai Diavoli Neri Gorfigliano a quota 19. Le due sole lunghezze di vantaggio dai primi e le tre dai secondi non sono, infatti, una garanzia sufficiente per scongiurare l’incubo della retrocessione diretta. Per questo sarà indispensabile affrontare al meglio la prossima difficile sfida in esterna contro l’ottimo Capezzano. Una giornata in cui i cugini del Mulazzo potranno dare una mano, fermando in trasferta il Gorfigliano. Terrà con il fiato sospeso il match tra il Cqs Pistoia e il Chiazzano dal cui esito potrà dipendere gran parte del futuro dei lunigianesi.

Ilaria Gallione