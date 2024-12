Calcio, in prima categoria la rivoluzione in casa dei galletti non ha prodotto gli effetti sperati. Serricciolo, sconfitta rocambolesca contro la lanciatissima Folgor Marlia

La rivoluzione in casa Serricciolo non ha ancora prodotto gli effetti sperati con mister Stefano Paolini che non ha fatto in tempo ad essere tesserato e che per questo non ha potuto seguire ufficialmente la squadra nella trasferta di Marlia contro la Folgor. A dirigere la squadra nella difficile sfida contro la terza forza del girone, conclusa con una sconfitta di misura, c’era, infatti, il tecnico della Juniores Bambini. La squadra avrebbe meritato un pareggio, ma un episodio rocambolesco a inizio ripresa ha cambiato le sorti del match, regalando agli avversari il successo. Non sono mancate anche le occasioni per i galletti che soprattutto nel finale sono andati vicini al gol.

Al triplice fischio hanno, però, dovuto fare i conti con il sesto stop stagionale, mentre i lucchesi continuano la corsa alla vetta, facendo sentire il fiato sul collo alle due prime della classe Capannori e Montignoso. In settimana il gruppo dovrà lavorare sodo, agli ordini del nuovo allenatore che è venuto in Lunigiana con l’intento di dare una scossa all’ambiente, dopo aver maturato esperienze in Liguria e nello specifico al Magra Azzurri nel triennio 2019-2022. Il tecnico sarà coadiuvato dal duo di direttori sportivi Taricco-Bardini, chiamati a risolvere delicate situazioni per raggiungere lo scopo finale, ossia il raggiungimento della salvezza, obiettivo principale della società.

Il ds Matteo Taricco è ritornato nel club gialloblù dopo aver ottenuto qualche anno fa buoni risultati insieme a mister Andreazzoli. A lui si è unito Luca Bardini, con il quale ha già collaborato alla Tarros, esperto direttore sportivo con esperienze di livello a Romagnano e San Marco Avenza. Domenica prossima l’esame da superare sarà piuttosto proibitivo visto che all’ "Arcinaso" arriverà la capolista Capannori.

Ilaria Gallione