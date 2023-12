Calcio, in prima categoria la società del presidente marconi corteggia il giovane davide d’angelo. Il Mulazzo di mister Strata scommette sull’esperienza dell’attaccante Carlo Capo

Parlando di Carlo Capo non si può fare a meno di dire: un vero colpo di mercato per il Mulazzo, ma anche per il palcoscenico della Prima Categoria. I primi spifferi si sono sentiti nella serata di sabato, la folata di vento, quella definitiva, lunedì sera, quando l’ex attaccante della Pontremolese, protagonista della promozione in Eccellenza, sì è incontrato all’interno dell’Una Hotel Forte dei Marmi nelle vicinanze dell’uscita autostrada Versilia con il presidente Paolo Marconi e dell’allenatore Stefano Strata. Il tecnico da qualche settimana ha suggerito al nocchiero Marconi che alla riapertura del mercato di riparazione c’era l’obbligo di affiancare ad Occhipinti una seconda punta per meglio sfruttare la gran mole di lavoro della griglia di centrocampo.

Il numero Uno della società e il tecnico, in meno di una decina di minuti ha trovato le giuste “argomentazioni“ per assicurarsi le prestazioni del bomber viareggino, 32 anni, 93 gol in carriera, 22 nelle ultime stagioni Sestri Levante, San Marco Avenza, Fezzanese e Capezzano. Con l’arrivo di Capo, il massimo esponente del sodalizio rossoblù ha piazzato una stoccata micidiale non soltanto perché è riuscito con una mossa fulminea ad accaparrarsi le prestazioni di uno dei più forti assistmen ancora in circolazione nel mondo dilettante, ma allo stesso tempo ha riformato quasi tutta la prima linea della Pontremolese-promozione che poggiava su Rossi-Spagnoli, Occhipinti, Filippi Giacomo, Riccardo D’Angelo. Vicinissima alla conclusione la trattativa che mette al centro dei desideri il giovane puntero Davide D’Angelo, attualmente in forza alla Pontremolese ma prossimo al trasloco.