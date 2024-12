Calcio, in prima categoria terremoto sulla panchina dei galletti. A Marlia non ci saranno Borghetti e Ruffini. Il Serricciolo affida la panchina a Paolini mentre nel ruolo di diesse torna Taricco

Terremoto in casa Serricciolo con la rimozione dal proprio incarico del mister Christian Borghetti e del ds Mirko Ruffini che quindi non seguiranno la squadra nella trasferta di Marlia contro la Folgor, in programma oggi pomeriggio alle 14.30 nel 12° turno del campionato di Prima Categoria. Sulla panchina gialloblù ci sarà il nuovo tecnico Stefano Paolini, mentre nel ruolo di direttore sportivo è tornato Matteo Taricco, coadiuvato da Luca Bardini, ex San Marco Avenza e Tarros.

"Ci sono stati alcuni cambiamenti nella parte tecnica della società – spiega il segretario e dirigente Andrea Gilli – ed è stato deciso di separarsi dal ds Ruffini e successivamente dal mister Borghetti. Un cambiamento fatto a malincuore, ma che è stato dettato dalla volontà di cercare di dare una svolta ad una stagione partita con grandi propositi, smentiti poi dai risultati. Per quanto riguarda il nuovo allenatore si è scelto di puntare su Stefano Paolini, proveniente dai campionati liguri alla guida di Foce Magra Ameglia e Magra Azzurri. A tutti va un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura e ringraziamo il mister uscente e il ds per il tanto impegno profuso in questo periodo".

"Quella di oggi sarà una gara difficilissima, soprattutto per le molte assenze per infortuni e per la squalifica di Shqypi, ma cercheremo di tornare a casa con un risultato positivo. Al momento saranno aggregati alcuni ragazzi della Juniores. I nostri avversari sono sicuramente una squadra forte che lotterà per le prime posizioni. Finora a livello di organico non siamo stati molto fortunati con alcuni ragazzi che hanno deciso di non fare più parte del gruppo e con tanti altri che sono ancora infortunati. Tutti questi aspetti hanno limitato le scelte, però, le prestazioni sono sempre state positive, malgrado alcune sconfitte immeritate".

Ilaria Gallione