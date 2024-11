Calcio, in prima categoria tiene banco il derby tra i rossoblù di mister Baudone e il montignoso. "Il Mulazzo adesso è più sereno e può giocarsela alla pari contro la capolista»

Un copione ricco quello in programma domani al “Calani“ tra Mulazzo e Montignoso. Tanti temi si intrecciano in questa sfida apuo-lunigianese da risvolti significativi. C’è la voglia da parte della squadra di Alberti di cancellare la sconfitta, la prima della stagione a Montecarlo, per consolidare il primato (21, punti) insidiato dopo dieci giornate dall’Atletico Lucca (20), dalla coppia Capezzano-Corsagna (19) e Capannori (18). Anche in casa del Mulazzo non mancano le motivazioni per una squadra che fra le mura amiche è uscita sconfitta tre volte su cinque partite. La comitiva di Baudone è affetta da una sindrome da gare interne che ha frenato la sua marcia da posizioni verso i piani nobili della classifica. Il Mulazzo è rimasto con Tempio, Pieve Fosciana e Cqs Pistoia, la squadra che ancora non ha vinto di fronte ai propri sostenitori. A bocce ferme, dunque, il pronostico sembrerebbe a senso unico, da una parte, lo strapotere della matricola terribile Montignoso.

"La partita – afferma il diggi Mori –, è senza dubbio una bellissima partita, loro squadra in ascesa e noi? Noi dobbiamo cambiare marcia, ritmo, dobbiamo riprendere a vincere per continuare a salire. Siamo sempre lassù e vogliamo rimanerci. Sì, vogliamo rimanerci, noi siamo al gran completo e daremo battaglia per vincere".

Mister Baudone, com’è suo costume, va nella direzione opposta. "Questo Mulazzo può sempre far male – dice il tecnico rossoblù –. Quella appena trascorsa è stata una settimana diversa rispetto a quella passata. Ora siamo più sereni, sarà dura ma noi abbiamo il dovere e le forze per giocarcela alla pari con la capofila".

Ebal.