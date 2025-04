Calcio In Prima i rossoblù ritrovano il sorriso. Mulazzo, passo deciso verso la salvezza

La vittoria ottenuta a Gorfigliano contro i Diavoli Neri, la quinta lontano da casa in questo campionato, seconda consecutiva avvicina il Mulazzo, a 180’ minuti dalla fine della regular season, al traguardo salvezza. Basta poco, infatti, per raggiungere quei punti-matematica e confermarsi sul palco della Prima Categoria: infatti, le due prossime partite, vedono i rossoblù in casa della Torrelaghese, seguita da quella interna contro la Folgor Marlia e in contemporanea con in programma lo scontro-salvezza Atletico Lucca-Porcari e la domenica successiva Pistoia-Atletico Lucca squadre alla ricerca di punti pesanti per evitare la caduta in area play out capitano a proposito. Guai, comunque, ad accusare cali di tensione o guardare in casa d’altri. Domenica scorsa la squadra rossoblù sulle colline della ValSerchio ha dimostrato di essere in buona salute evidenziando un’invidiabile tenuta nonostante il primo caldo della stagione.

"È stata una vittoria da uomini – attacca il tecnico Leccese –, in una partita maschia, forse anche troppo, con una gestione disciplinare quantomeno discutibile. Abbiamo messo in pratica il lavoro su cui abbiamo focalizzato l’attenzione in settimana, sia per quanto riguarda la ricerca della profondità rispetto all’ampiezza e sia la gestione delle palle inattive su cui abbiamo lavorato particolarmente venerdì. Peccato per il gol preso in una mischia, ancor più per non aver chiuso la partita in 3/4 occasioni che definire nitide è dir poco".

In buona sostanza nella domenica più difficile il tecnico ha ricevuto quelle risposte che si aspettava... "Risposte da squadra affamata di salvarsi, con le unghie e con i denti, oltre che con un cuore infinito. Son contento per loro, per tutto il lavoro che stanno facendo, per i ragazzi infortunati (anche ieri erano quasi tutti presenti in tribuna), per tutto lo staff che mi sopporta e lavora con professionalità, per la società che non ci fa mancare nulla, per il direttore che si fa in mille per noi. Sarà importante affrontare le ultime gare con la serenità e la mentalità giusta senza guardare oltre".

Ebal.