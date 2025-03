Calcio, in prima il mulazzo va in cerca di punti salvezza in casa dell’academy porcari. rientrano valletta, tonelli e cissé. Leccese determinato: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di domenica scorsa»

Se il Mulazzo giocasse come ha fatto nel secondo tempo contro il ‘colosso’ Capezzano, forse, domani potrebbe uscire con un risultato positivo dal delicato incontro in programma al “Giusfredi“ contro i padroni di casa dell’Academy Porcari. Lo spirito, la grinta e la determinazione erano quelle giuste per una squadra che si deve salvare ed ha bisogno di lottare con rabbia su ogni pallone, per raccogliere punti utili e uscire fuori dall’area playout. Il rientro di uomini importanti come Cissè, Tonelli e Valletta, abituati a combatter, potrebbe aiutare la squadra di Leccese verso una condotta di gara aggressiva e agonisticamente intensa. Per uscire da situazioni di crisi in cui si è cacciato il Mulazzo, occorre soprattutto una grande forza morale e adeguare la mentalità ai nuovi obiettivi che si inseguono.

"Dobbiamo partire dal secondo tempo di domenica scorsa – ha detto al termine dell’allenamento di rifinitura il tecnico Leccese – e trovare la concentrazione giusta per far una prestazione importante in un campo difficile come Porcari. Dobbiamo tirare fuori tutte le energie fisiche e mentali per arrivare al nostro obiettivo".

I rossoblù per la trasferta in terra lucchese recuperano Valletta, Tonelli e Cissè, ancora fuori i lungo degenti Bortolasi e Manenti, oltre a Francesco Bernieri, D’Angelo e Santini per squalifica.