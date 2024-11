Calcio In Prima il Mulazzo esonera Bertolla. Al suo posto il preparatore atletico Baudone

Simone Bertolla non è più l’allenatore del Mulazzo. La decisione di sollevare dall’incarico il tecnico è stata assunta dal consiglio direttivo della società rossoblù nella tarda serata di ieri, dopo una riunione durata alcune ore. Il vicepresidente Jacopo Uberti della società che sta alla destra del Magra, puntuale come un orologio svizzero, alle 18 e 21’ è sceso in campo in rappresentanza della società non ha mancato di esprimere apprezzamento per l’opera svolta dall’ex tecnico.

"Ci dispiace, ma gli ultimi risultati hanno fatto precipitare la situazione – spiega –, non era questo sicuramente il passo giusto. Dopo alcuni rinvii era opportuno dare una scossa a tutto l’ambiente. Pur apprezzando il grande impegno, messo nella causa da parte di Bertolla, ci siamo visti costretti a cambiare rotta e tentare di salvare la nostra creatura". E così, dopo il solito giro di valzer attorno ai tanti nomi come quello di Borrotti, Maurelli, il ditti Strata d’accordo con il direttivo ha percorso la strada della soluzione interna eleggendo nel doppio incarico il preparatore atletico Massimo Baudone che ieri sera ha diretto il primo allenamento.

Ebal.