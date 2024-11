Calcio, in prima il serricciolo cerca il riscatto contro l’unione chiazzano, trasferte per mulazzo e romagnano. La capolista Montignoso di Paolo Alberti difende il primato in casa del Montecarlo

Il Montignoso si presenterà da super favorita alla trasferta contro il Montecarlo nella decima giornata del campionato di Prima Categoria. Questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle 14.30, all’ Althen des Paluds in provincia di Lucca i ragazzi di Alberti si presenteranno con un solo obiettivo: la vittoria. Il tutto per mantenere stretta la vetta della classifica e per guardarsi le spalle dall’agguerrito Atletico Lucca, distante una sola lunghezza. Anche il Mulazzo sarà impegnato in esterna contro il Cqs Pistoia in un incontro che si preannuncia aperto a qualsiasi risultato e che potrebbe riservare parecchie sorprese.

Pronto all’immediato riscatto il Serricciolo che ha mal digerito la sconfitta di domenica scorsa e che è determinato più che mai a conquistare punti importanti. Avversario di turno sarà l’Unione Tempio Chiazzano che arriverà all’Arcinaso" da ultimo della classe. I ragazzi di Borghetti non dovranno, però, sottovalutare gli avversari, che, nonostante siamo ancora a quota zero vittorie, nel loro pur complicato inizio di stagione, hanno costretto al pareggio Torrelaghese, Romagnano e soprattutto Montignoso. "Reduci dalla sconfitta immeritata contro l’Atletico Lucca, per come è maturata e soprattutto per via di un arbitraggio a dir poco discutibile, andremo ad affrontare un Tempio Chiazzano – afferma il ds Ruffini - che malgrado una classifica deficitaria va sicuramente rispettato e temuto. Sono una formazione nuova e giovane che ha perso varie partite comunque in modo dignitoso, non subendo mai passivi pesanti. Non sarà, quindi, per niente facile fare nostro l’incontro. Purtroppo le defezioni non mancheranno. Maggiore, Berti, Dell’Amico ed altri non saranno dell’incontro, per cui dovremo giocare anche contro la malasorte".

Trasferta per il Romagnano che sarà ospite del quotato Capezzano Pianore in una sfida in cui dovranno dare il massimo per strappare punti importanti per il morale e per la classifica.

Ilaria Gallione