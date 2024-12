Calcio In Prima l’ex ds Ruffini replica al suo allontanamento: "Ero in linea con il programma». Serricciolo, rivoluzione tecnica. Bardini: "C’è tanto da lavorare»

Le ultime decisioni prese dal club gialloblù non hanno lasciato indifferente l’ex direttore sportivo del Serricciolo Mirko Ruffini, che ha dovuto lasciato a malincuore il proprio incarico: "Da qualche giorno sono stato sollevato dal mio ruolo – spiega – e le motivazioni sono da ricercare sicuramente nei risultati inferiori alle aspettative oltre che a diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali nella gestione tecnica del gruppo della Prima Squadra. Non ho altro da aggiungere se non che al momento del mio allontanamento la squadra si trova al sestultimo posto, fuori dalla zona playout e quindi in linea con l’obiettivo richiestomi dalla società ad inizio stagione".

Al suo posto il patron Battistini ha chiamato Luca Bardini con l’obiettivo di dare una scossa al gruppo. Queste le prime parole del nuovo ds a meno di una settima dal suo arrivo: "Sono venuto a Serricciolo soprattutto grazie al mio amico Matteo Taricco – afferma – che, conoscendo già l’ambiente, mi ha coinvolto in questa bella situazione e con il quale collaborerò a stretto contatto. Ho conosciuto una società seria e sono molto contento di trovarmi qui. So che non sarà un percorso facile e che dovremo lavorare tanto, ma sicuramente la voglia e l’entusiasmo non mancheranno. Abbiamo puntato su un mister, Stefano Paolini, che crede tanto in questa squadra e che è sempre stato abituato ad allenare formazioni grintose che si applicano e che corrono tanto. Tutto in linea quindi con il nostro intento che è quello di provare a dare una svolta per migliorare la classifica e centrare quanto prima la salvezza. Sia noi che i ragazzi ce la metteremo tutta per ottenere questo traguardo e per toglierci qualche soddisfazione. Vedremo anche il mercato cosa riserverà, ma la priorità ad oggi sarà esclusivamente il lavoro sul campo".

