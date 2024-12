Calcio In Promozione. Giornata complicata per la San Marco di scena a Larciano

Domenica complicata per la San Marco Avenza di scena oggi a Larciano contro la quarta in classifica. Per questa 13ª giornata del campionato di Promozione il tecnico Marco Cenderelli recupera in difesa Benedini, che ha scontato il turno di squalifica, ma continua a lamentare diverse assenze. La quota Ierapoli non è stata neppure convocata mentre l’altro under Corbani è a mezzo servizio così come Dell’Amico. A questo punto potrebbe essere la volta buona di partire titolare per Guidi (nella foto) che andrebbe a coprire il tassello rimasto vuoto alla voce “quota“. La gara dovrebbe segnare anche il ritorno in campo di Scremin, fuori ormai da diverse giornate per un problema alla caviglia. L’esterno sinistro non è ancora al cento per cento ma la coperta è corta e potrebbe venirgli chiesto un sacrificio. In avanti la San Marco potrà contare sulla propria coppia di bomber Raffi-Marabese.

"Quella contro la Larcianese – ha anticipato il direttore sportivo Gabriele Panizzi – è una di quelle partite difficili ma che al tempo stesso possono servire a far compattare ulteriormente un gruppo che proprio in trasferta e su campi sulla carta proibitivi è riuscito a tirar fuori le prestazioni migliori ed a portare a casa punti importanti per la classifica". In effetti ad oggi la San Marco ha fatto ben 11 punti fuori casa e soltanto 2 in casa.

Gian. Bond.