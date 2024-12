Calcio In Promozione i rossoblù avanzano adagio. San Marco, pari amaro. Panizzi dispiaciuto per il gol annullato

"Un pari tutto sommato giusto". Il direttore sportivo Gabriele Panizzi (nella foto) ha accettato il responso del campo di domenica che lascia la sua San Marco dentro dalla zona playout. "Resta un po’ di rammarico perché abbiamo trovato subito il vantaggio e ci è stato annullato un gol a mio avviso regolare. Sul 2 a 0 avrebbe potuto essere un’altra partita con alte probabilità di riuscire a portarla sino in fondo. Ci siamo, poi, fatti sorprendere come spesso ci succede su una palla inattiva lasciando un uomo libero in area. Nella ripresa anche il Forte dei Marmi si è visto annullare una rete probabilmente buona per cui il risultato alla fine ci sta".

Siamo nel bel mezzo del mercato e la San Marco Avenza ha già tesserato il nuovo portiere Failli, al posto di Baldini tornato al Pietrasanta. e l’attaccante Lissoufi. Da qui alla fine dell’apertura delle liste non è escluso che ci possano essere altre novità in casa rossoblù.

"Stiamo valutando delle situazioni in uscita – ha risposto Panizzi –. Se qualcuno lascerà la squadra ci muoveremo di conseguenza per rimpiazzare i vuoti creatisi e mantenere un organico adeguato a livello numerico. Ad esempio per motivi di studio dovrebbe assentarsi Lattanzi e quindi in difesa ci sarà da trovare un sostituto".

Gianluca Bondielli