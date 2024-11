Calcio In Promozione la San Marco ha commesso troppi errori per il diesse Panizzi. "Non è il risultato che volevamo. Superiorità numerica non sfruttata»

"Non è il risultato che volevamo". Gabriele Panizzi, direttore sportivo della San Marco Avenza, sperava in un altro finale per la sua squadra anche alla luce del fatto che contro il Lampo Meridien ha giocato circa un’ora in superiorità numerica. Il match della 12ª giornata del campionato di Promozione, invece, è terminato con un salomonico 2 a 2. "E’ un vero peccato perché si poteva e si doveva fare di più. Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica e non è la prima volta che ci capita. Dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio con i gol di Corbani e Raffi e con loro rimasti in dieci il più sembrava fatto. Nella ripresa, invece, a sorpresa sono venuti fuori i nostri avversari. Alla fine il pareggio è il risultato più giusto perché è vero che noi abbiamo dominato la prima parte della gara ma loro hanno fatto meglio nella seconda".

La San Marco Avenza sta crescendo ma continua a dover fare i conti con degli errori che finiscono per penalizzarla. "Ci sono ancora diversi aspetti nei quali c’è da migliorare – analizza Panizzi –. Il primo gol, ad esempio, lo abbiamo preso ancora su calcio d’angolo. Sono troppe le volte in cui ci siamo fatti beffare su questa situazione di gioco, a difesa schierata. Dispiace perché se avessimo vinto avremmo messo ancora più distanza tra noi e le formazioni che ci stanno dietro ma bisogna anche guardare al bicchiere mezzo pieno. E’ la quarta partita di fila che non perdiamo ed aver inanellato una serie di risultati utili consecutivi è un segnale della continuità che sta trovando una squadra che, non dimentichiamolo, è stata quasi completamente rinnovata in estate. Altro aspetto positivo sono le prestazioni di due nostri ragazzi. In difesa a causa della squalifica di Benedini ha giocato Costi, classe 2004, che ha fatto la sua partita. In attacco è stato schierato come quota Corbani, classe 2005, che è riuscito a segnare il suo primo gol".