Calcio In Promozione le compagini apuane sono in cerca di riscatto. Pontremolese all’esame Montecatini. La San Marco incrocia il Casalguidi

La diciottesima giornata del campionato di Promozione, con calcio d’avvio fissato alle 14,30, manda in visione al “Paolo Deste“ di Avenza la sfida tra la San Marco e Casalguidi mentre la Pontremolese è di scena al “Brizzi“ ospite del Montecatini. I rossoblù affidati alle “cure“ di Francesco Leone hanno il servizio a disposizione e devono sfruttarlo se vogliono cancellare la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Cubino. E analizzando l’incontro odierno non hanno scorciatoie a disposizione per tirarsi fuori da una situazione non compromessa ma che va assolutamente ‘irrobustita’ di punti. Non saranno della partita gli acciaccati Mariani, Benedini e Costi appiedato dal giudice sportivo, al centro dell’attacco rientra Raffi.

"Con l’avvento di Francesco Leone sulla panchina della San Marco – dice il ds Panizzi – siamo convinti di arrestare questo periodo, consapevoli che la partita si presenta piena di insidie. Il Casalguidi è una bella squadra; quindi, il nostro compito si presenta piuttosto difficile, ma sono estremamente convinto che sarà una gara combattuta da parte nostra, ovviamente mirando al massimo della posta in palio".

La Pontremolese trasloca allo stadio “Brizzi“, dove abitualmente si esibisce il Margine Coperta, ad attenderla ci sono i termali del Montecatini in chiara fase lievitativa. La comitiva azzurra che in settimana ha lavorato con impegno per farsi trovare pronta a respingere gli assalti dei termali, per la trasferta in terra pistoiese dispone di tutti gli effettivi, dato che rende l’ambiente ottimista. Anche se le palpitazioni sono tante, l’ottimismo nasce dal fatto che il gruppo è forte, ha qualità tecniche e morali per mettere insieme una grande prestazione. La Pontremolese ha gli attributi per uscire da questo momento, ovviamente se i ragazzi saranno così bravi da alzare una diga, elastica ed efficace, nel cuore del centrocampo, hanno più di una possibilità per uscire dall’incontro con un risultato pieno per rientrare nel giro che conta.