Calcio In Promozione splende il sole in casa San Marco Girone di ritorno al top Conquistati 26 punti

La bella vittoria ottenuta a San Piero a Sieve ha fatto riaffiorare qualche piccolo rammarico nella San Marco Avenza per una stagione che avrebbe potuto prendere un andazzo ben diverso. In campionato i rossoblù hanno pagato oltremodo i primi 2/3 mesi di assestamento ma da gennaio in poi, anche grazie ad un azzeccato mercato di riparazione, hanno iniziato ad avere un rendimento da squadra di alta classifica. C’è stata una bella striscia di risultati positivi che ha avuto una flessione soltanto nel mese che ha preceduto la semifinale della Coppa di Promozione, forse proprio spiegabile dall’eccessiva concentrazione su questo obiettivo poi sfumato.

I ragazzi dell’allenatore David Alessi hanno confermato il proprio valore questa domenica nella trasferta del Mugello. Le reti di Granai e Doretti hanno consentito di rendere la pariglia ad un avversario che all’andata li aveva battuti di misura in casa. Il tecnico apuano ha dato spazio dal primo minuto a Luca Granai, centrocampista classe 2004 che con grande abnegazione si è alternato tra Juniores e prima squadra per tutta la stagione, e lui lo ha ripagato andando in gol dopo appena 10 minuti.

La rete della vittoria ha portato la firma, invece, nella ripresa di Gabriele Doretti, giocatore simbolo della San Marco che nel mercato di dicembre era tornato a “casa“ per dare una mano alla sua società. E’ stato, fra l’altro, un gol speciale per il bomber avenzino arrivato a quota 100 in carriera. Con questo successo, che tutta la squadra ha voluto dedicare al proprio massaggiatore Gianni Guerra ricoverato in ospedale per problemi di salute, la San Marco Avenza è salita a tre vittorie consecutive. Nel girone di ritorno ha già ottenuto 26 punti quando mancano all’appello ancora due giornate. Son ben 11 i punti in più rispetto ai soli 15 conquistati nel girone d’andata.