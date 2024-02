Calcio In Seconda cade la capolista Carrarese Giovani Montignoso e Fivizzanese si avvicinano alla vetta

Prima di addentrarci nel “procedimento a carico“ della Carrarese Giovani (terza sconfitta, prima a domicilio) e nelle celebrazioni esaltanti dello schiacciasassi Montignoso (56 gol all’attivo), è d’obbligo fare una premessa: non si dimentichi la baggianata – intesa come sciocchezza – che tanto è costata alla Filattierese. Senza le grottesche divagazioni tattiche (rivoluzione difensiva) messe in visione dal tecnico verdeoro, certamente la squadra castellana avrebbe mantenuto il risultato col Navacchio, per quanto non si può stabilire, e forse fervidi consensi, se non altro in omaggio alla nuova mentalità, così spregiudicata da consentirle di darne, prenderne (otto i punti lasciati agli avversari in casa) e promettere con l’incosciente disinvoltura di una allegra squadra (con tutto il rispetto) trasformatasi in amatoriale.

La suggestione esercitata dei risultati è troppo forte perché gli osservatori ne affranchino al momento del giudizio, quando si tirano le reti a bordo e si seleziona il pescato. C’è, poi, un altro particolare da non trascurare: le prime scene di una partita restano impresse nitidamente nella memoria, sovrapponendosi alle precedenti e spesso cancellandole. Questo perverso meccanismo di impressioni visive produce fatalmente inattendibili, sia nel bene sia nel male: un quarto d’ora di sbandamento e di straordinaria follia non di rado ne vanificano i restanti ottanta, magari giocati bene come contro il Navacchio. Bisogna aggiungere, inoltre, che la difesa della Filattierese non è una sorta di colabrodo, 21 reti subite, cinque in più di quella muraglia cinese della Carrarese Giovani che nella domenica numero 19 è franata per la prima volta di fronte ai propri sostenitori, suscitando considerazioni poco edificanti per la squadra di mister Nardini che torna ad intravedere le ombre di Fivizzanese e Montignoso, adesso a quattro punti. Ora, il Montignoso dopo il 3-0 rifilato all’Ospedalieri è lanciato come un elettrotreno. Morale fiammeggiante, grinta, forza fisica, lo sorreggono quando la qualità del gioco scade e gli automatismi degli schemi vanno in tilt.