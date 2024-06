Calcio In Seconda Categoria il ds Angelo Pagani è al lavoro. Aria di rinnovamento in casa Filattierese

La Filattierese volta pagina. Dopo 28 giornate e una splendida cavalcata, che li ha visti posizionati nell’area playoff, i castellanni hanno rovinato tutto negli ultimi 180 minuti di gioco, con un finale di stagione orrendo ha fatto svanire i sogni promozione. Il diesse Angelo Pagani è già al lavoro, la lista è stata compilata ieri mattina, ma pensata, calibrata e studiata nei giorni scorsi. L’atto primo della Filattierese parte da questo elenco nel quale sistematicamente sono stati indicati i giocatori che potrebbero restare e quelli in sospeso. Lista dalla quale dipende anche il mercato in entrata, perché bisognerà razionalmente concentrare le risorse sinergiche per quei ruoli che rimarranno scoperti. Con un margine di errore che dovrà essere necessariamente minimo.

La lista sezionata dal responsabile dell’area tecnica Pagani, contiene conferme ma anche trasformazioni nette. Tutti i settori verranno profondamente irrobustiti con prospetti importanti, ideali per i settori ritenuti “chiave“ da dirigenza e area tecnica. Pagani ripete spesso la massima che nel calcio serve: "In questo mondo ci vuole uno che pari, uno che dia ordine, uno che segni e uno che insegni".

Gavellotti, inseguito dalla Pontremolese, è il portiere titolare per la prossima stagione, Gabrielli, giustamente chiede di giocare, dunque non resterà. Per quanto riguarda la difesa, la società tutta ha deciso di non avvalersi più di Bertipagani autore di una stagione poco edificante, tra i riconfermati c’è capitan Moscatelli, poi Carnaccioli, Iorfida, Giromini, Pedroni, Buccella. Per il reparto difensivo piace e non poco Nicolò Barabino. A centrocampo trovano conferma: D’Imporzano, Lamin Samb, Tozzi, Tavaroni. Sul centrocampo l’operatore-mercato dei verdeoro dopo essere stato costretto a lasciare libero di scegliersi una nuova destinazione a Paolo Gerali, che si vuole riprendere da un anno nero, dall’entourage di Cham Lamin (Mulazzo) stanno arrivando segnali inequivocabili: vuole cambiare aria. Le altre possibili entrate sono: l’ex Arzachena Lorenzo Bellotti, gli ex Pontremolese Federico Lazzoni e Lorenzo Del Padrone. Sull’attacco, Pagani, in particolare sta lavorando molto. I nomi sono tre che si troverebbero nell’agenda del ds verdeoro sono Matteo De Negri, Davide Gasparotti, piace e parecchio Ghiselli della Pontremolese, sponsorizzato dalla storia del calcio castellano Luigi Della Zoppa che ha detto: "Un giovane attaccante che vede la porta come pochi".

Ebal.