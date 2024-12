Calcio In Seconda riflettori puntati sul campo di via Fosdinovo. Carrarese-Fivizzanese promettono spettacolo

Si gira la 12ª puntata del campionato di Seconda categoria si apre con il big match Carrarese Giovani–Fivizzanese. Va da sé che tutte le attenzioni o quasi questo pomeriggio si spostano in via Fosdinovo a Fossone, dove è in programma lo scontro fra la terza forza del sempre più avvincente torneo e la regina Fivizzanese. Una partita già ricca di tanti significati e di numeri che le due squadre presentano al tavolo della sfida. L’appuntamento per il Gran Match, per giocatori e tifosi delle due sponde è fissato alle ore 14,30. Da parte della Medicea c’è da chiedersi se sarà la giornata della ripartenza dopo la prestazione non certo eccezionale offerta domenica sul “Rocchi contro il Pontasserchio, incontro dove ha raccolto un solo punto. C’è da scommettere che oggi in campo ci sarà una squadra con un volto diverso, ma soprattutto avrà una carica opposta a quella mostrata nell’ultimo turno. La partita fra due squadre ancora imbattute offre una ghiotta occasione ai ragazzi di Duchi che, se dovessero ripetere la bella prestazione con vittoria sul Corsanico, oltre che cancellare le incertezze mostrate nell’ultimo turno si allontanerebbero di altri tre punti in classifica. La Carrarese di mister Incerti si presenta all’incontro con la chiara convinzione di incamerare il successo pieno dopo quello di 15 giorni fa in Coppa Toscana.

"Dopo l’impresa messa a segno sul campo del Migliarino – sostiene il tecnico dei marmiferi Incerti –, noi non possiamo rallentare la nostra produzione. Lo chiede il nostro pubblico, soprattutto lo richiede la nostra classifica che non può concedersi rallentamenti. L’avversario è tosto e questa non è una novità, quindi massima concentrazione, rispetto, e tanta umiltà. Sono sicuro ci divertiremo. Poi, è ovvio che alla fine ci rimetteremo a quanto dirà il campo".

Fatta la doverosa presentazione per lo scontro al vertice, a ruota si giocano i due derby Ricortola–Atletico Carrara e Dallas Romagnano–San Vitale, mentre le lunigianesi Filattierese, Pontremoli, Villafranchese, rispettivamente giocano in casa del Pontasserchio, Corsanico e Pieve San Paolo. Monzone ospita il Massarosa.

Ebal