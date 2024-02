Calcio, In Terza Categoria i ragazzi di Capiferri offrono importanti indicazioni per il futuro. Il Pontremoli piega l’Attuoni con una rete di Bregasi e alimenta le speranze playoff Il Pontremoli vince 1-0 contro l'Attuoni, con un gol di Bregasi. Nonostante un rigore parato, il Pontremoli dimostra miglioramenti tattici e fisici, mentre l'Attuoni non riesce a concretizzare le sue azioni.