Calcio In Terza Categoria il Monti non si ferma. Piegata la Tirrenia con le reti di Oligeri e Cresci Il Monti ha vinto 3-1 contro la Tirrenia, conquistando la terza vittoria consecutiva e portandosi in zona playoff. Oligeri e Cresci hanno segnato le reti dei padroni di casa, mentre Rocca ha trasformato un rigore per la Tirrenia. Una vittoria importante per il Monti, che spera di raggiungere l'area spareggi per tornare in Seconda categoria.