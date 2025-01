Calcio In Terza Categoria programma intenso. Riflettori puntati su Attuoni-Spartak. Cinquale in trasferta

Il girone d’andata del campionato di Terza Categoria finisce oggi. Ad aprire le danze, ieri sera è scesa in campo la reginetta del torneo Salavetitia Seravezza, opposta sotto la luce artificiale del “Buon Riposo“ di Retignano. Un derby tutto versiliese con il Salavetitia che già si era assicurato il simbolico titolo di campione d’inverno e la conquista di campione di metà strada non è da buttar via, se non altro perché nove volte su dieci (percentuale che si riferisce agli ultimi dieci campionati) prelude a quello vero. Il Monti, seconda forza del campionato chiude la fase ascendente trasferendosi sul “Macchiarini“ rettangolo di gioco dei padroni di casa del Montagna Seravezzina.

"Massimo rispetto per i nostri avversari – sostiene il presidente Riro Carlotti (nella foto) –, ma di là da questo, noi non possiamo rallentare alla produzione - punti". È ovvio che tutte le attenzioni del sabato giocato siano indirizzate sul sintetico “Paolo Deste“, gli argomenti ci sono tutti perché il derby Attuoni e Spartak Apuane possa essere catalogato come match da tripla.

Il turno si apre alle 14,30 con la partita in programma al “Castel dell’Aquila“ dove incrociano i guantoni della sfida Gragnolese, quinta forza, contro la settima Virtus san Marco Luni. La giornata si completa con le partite Sporting Marina-Cinquale, Podenzana-Sporting dei Marmi e con il derby Don Bosco Fossone-Icf Fosdinovo.