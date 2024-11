Calcio In Terza Categoria turno avvincente. Fosdinovo deciso a fermare lo Spartak. Posticipo per il Monti

La sesta giornata del campionato di Terza Categoria si è aperta ieri sera con la partita che vedeva protagonisti al “Buon Riposo“ la capoclasse (13 punti) Salavetitia Seravezza contro l’Attuoni (4). Il sabato giocato si apre questo pomeriggio alle 14,30 con il derby tra la Gragnolese (6 punti) e il Podenzana (5). Una sfida sentita su entrambi i fronti, con i padroni di casa che mirano ai tre punti in palio per recuperare un avvio a dir poco deludente, mentre i rappresentanti del ‘Panigaccio’ che hanno come obiettivo minimo quello di arrivare ai playoff mirano a fermare l’attacco mitraglia dei biancoverdi, dieci gol realizzati nelle ultime due partite. Un match che mai come in questo caso sfugge ad ogni tipo di pronostico, infatti, a confronto ci sono due squadre che fanno dell’organizzazione del gioco e delle individualità la loro arma migliore. Retignano e Montagna Seravezzina scendono in campo alle 15.

Lunedì, al “Paolo Deste“, dalle 20,45 incrociano i guantoni della sfida la rivelazione del torneo Virtus San Marco Luni e Monti che portano in dote numeri importanti. Al “Cristoni“ di Sarzana, dalle 20,30 scende in campo il fanalino di coda Icf Fosdinovo opposto alla seconda realtà del campionato Spartak Apuane, biancorossi che mirano al massimo del risultato. Turno facile per il Don Bosco, punti 12, uno in meno della reginetta Salavetitia, giallorossi di scena (20,30) sul Pedonese contro lo Sporting Marina.

Nella foto, Cristian Costa (Icf Fosdinovo)