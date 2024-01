Calcio In Terza Categoria va in scena l’ultima giornata del girone di andata. Gragnolese, ostacolo Montagna. Luci puntate su Podenzana-Spartak

Il girone d’andata del campionato di Terza Categoria inizia questo pomeriggio e finisce lunedì mandando in visione la quindicesima giornata. Una squadra al comando il Salavetitia Seravezza (34), questo pomeriggio dalle ore 15, sul “Don Rodrigo“ impegnata a demolire le resistenze dell’Icf Fosdinovo. Arrivati a questo punto, c’è l’obbligo di ricordare: chi si è assicurato il simbolico titolo di campione d’inverno e la conquista di campione di metà strada non è da buttar via, se non altro perché otto volte su dieci (percentuale che si riferisce agli ultimi dieci campionati) prelude a quello vero. La matricola, fin qui terribile, Dallas Romagnano (30) che nel recupero vinto (2-1) sul Montagna Seravezzina, da mercoledì sera insegue la reginetta Seravezza a quattro lunghezze chiude la fase ascendente del torneo esibendosi lunedì 29 sotto la luce artificiale del “Raffi“, ospitando il ValliZeri (12), mai come in questo caso è logico pensare che la squadra valligiana, allenata da Albareni cercherà dalle 20,30 di frenare l’avanzata fin qui entusiasmante dei granata.

Oggi, alle 15, sul “Tognocchi“ a confronto Montagna Seravezzina (25)-Gragnolese (17). "E’ una stagione che noi non ci aspettavamo – afferma il ditti Jacopo Pennucci – anche perché noi non siamo poi così brutti come gli attuali punti che portiamo in dote che onestamente non rappresentano il nostro vero valore. Nel gruppo c’è voglia di risalire e la determinazione mi sembra quella giusta. Una risalita che deve cominciare contro il Montagna che rappresenta sicuramente un impegno importante, contro una squadra di valore, noi la rispettiamo ma non la temiamo, in settimana ho visto nuovi entusiasmi, dato importante che ovviamente fa crescere l’interesse per un avvenimento davvero ricco di suspense". È ovvio che buona parte delle attenzioni del sabato giocato siano indirizzate sul “Don Bosco“, gli argomenti ci sono tutti perché la partita tra i padroni di casa del Monti e il Don Bosco Fossone possa far ritrovare nuove forze ai ragazzi di Barbasini soprattutto dopo il 7-0 subito nell’ultimo turno in casa dello scatenato Attuoni (26) che con i tre punti messi nel carniere ha scavalcato al terzo posto in classifica il Montagna (25).

Lunedì sotto la luce artificiale scendono in campo Marina di Massa-Attuoni; Podenzana-Spartak Apuane e Tirrenia-Sporting Marina.