Calcio In Terza derby tra Monti e Podenzana. Lo Spartak cerca gloria contro il Forte dei Marmi

La ventiquattresima giornata, undicesima del girone di ritorno, del campionato di Terza categoria che ha registrato la vittoria per 6-0 della capofila Salavetitia Seravezza sullo Sporting Marina e quella della Virtus San Marco Luni sull’ Attuoni per due reti a zero, si completa nel pomeriggio. Ad aprire le danze dalle 14,30 la partita in programma sul “Macchiarini Ricci“ tra i padroni di casa del Retignano e la quarta forza Gragnolese che viaggia in piena area playoff con 49 punti. Alle 15 al “Don Bosco“ scatta il derbissimo che chiama a confronto la seconda realtà del campionato Monti (51 punti) e Podenzana che i soliti bene informati vogliono già al lavoro per allestire nella prossima stagione uno squadrone e in contemporanea modificare l’assetto portante.

Il Don Bosco Fossone 50 punti trasloca sulle “Iare“ a Pietrasanta per affrontare dalle 15,30 i padroni di casa del Cinquale. Alla stessa ora scende in campo il fanalino di coda ICF Fosdinovo opposto al Montagna Seravezzina. Al “Raffi“ a Romagnano dalle 18,30 va in scena il big match Spartak Apuane (45 punti)– Sporting Forte dei Marmi (47) questi ultimi con tutti e due i piedi in area spareggi-promozione.