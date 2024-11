Calcio In Terza il Fosdinovo all’esame Monti. Il Podenzana cerca conferme contro lo Spartak

“Nona“ giornata d’andata sul palco della Terza Categoria. Dopo l’anticipo mandato in visione ieri sera a “Boni“ di Fossone che metteva a confronto il Don Bosco alla capofila Salavetitia Seravezza, cinque, le partite in programma questo pomeriggio, il fanalino di coda Icf Fosdinovo, dalle 15 è al “Don Bosco“ ospite del lanciatissimo Monti. Valtaveronensi ‘irrobustiti’ dal sonante successo (5-3) centrato nel turno precedente in casa dello Spartak Apuane chiedono strada.

Il sabato giocato si apre con la gara in programma al “Versilia 1“, dove, alle 14,30 a confronto ci sono Sporting Forte dei Marmi e Virtus San Marco Luni. La Gragnolese, ancora sotto choc per la sconfitta impartitagli sette giorni fa dalla capofila Salavetitia, oggi, dalle 15 è al “Castel dell’Aquila“ opposta allo Sporting Marina. La matricola Cinquale trasloca al “Tognocchi“ ospite del Montagna Seravezzina, una ghiotta occasione da sfruttare per incassare la terza vittoria stagionale. Il Podenzana, psicologicamente rilanciata dalla vittoria sullo Sporting Marina, sogna, contro lo Spartak Apuane di ripetere la prodezza centrata sul "Pedonese", per costruire la piattaforma che dovrebbe portarla ai play off. Il turno si chiude lunedì con la partita Attuoni-Retignano.