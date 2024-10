Calcio Juniores. Beffato il Forte 2015. Le Zebre si mangiano le mani

Regionale Élite. Cade 2-1 in casa il Forte dei Marmi 2015 contro il Maliseti Seano. Sconfitta beffa in cui non conta il centro di Marcucci. "Siamo andati subito sotto – commenta Giacomo Vannoni – ma poi c’è stata una grande reazione. Prima il pari, poi il rigore sprecato da Iacomini. Nella ripresa abbiamo giocato sempre all’attacco, ma ci siamo fatti sorprendere su una imbucata. Dobbiamo crescere". Classifica: Sestese 16; Maliseti Seano 13; Cecina 12; Affrico, Lastrigiana, San Giuliano e Fucecchio 11; Perignano 9; Academy Arezzo e Bellariva 7; Forte dei Marmi 2015 6; Pontassieve 5; Lampo Meridien 4; Firenze Ovest e Bibbiena 3; Atletico Piombino 0.

Regionale. Con Usseglio e Guidi il Capezzano Pianore batte 2-1 il Lanciotto. "Partita gestita con maturità", assicura Gianluca Di Cola. Il Pietrasanta torna a far punti con lo 0-0 contro la San Marco Avenza. "Sono soddisfatto – dice Luigi Troiso –; ho visto la squadra giocare palla a terra e creare occasioni. Bene anche la difesa". Cade a Marlia il Lido di Camaiore 1-0. "Sono contento per la reazione della squadra dopo il gol subito, ma consapevole che lo standard richiesto per questo campionato deve essere più alto sin dal primo minuto di gara", argomenta Daniele Del Chiaro. Classifica: Pietra 2004 15; Csl Prato e Larcianese 11; Montelupo, Folgor Marlia e Capezzano Pianore 10; Montecatini 9; San Marco Avenza 7; Giovani Nova e Poggio a Caiano 6; Pietrasanta e Capostrada 5; Lido di Camaiore 4; Lanciotto 3; Quarrata 2; Academy Porcari e Lunigiana-Pontremolese 1.

Provinciale Lucca. Dilaga 7-0 il Camaiore contro il Galleno. Baldaccini, Vecoli, Barberi, Martinelli, Pardini, Bastillo e Gerini. "Ottima prestazione e partita in ghiaccio già nel primo tempo" dice Paolo Moretti. Si mangia le mani il Viareggio che fa 1-1 contro il San Macario. Bruni evita la sconfitta "ma la brutta prova rimane" ammette Valerio Fommei. Classifica: Camaiore e Castelnuovo Garfagnana e Folgore Segromigno 6; Viareggio e Vorno 4; Valle Ottavo, Barga, Montecarlo e Pieve San Paolo 3; San Macario e Pieve Fosciana 1; Capannori, Polo Lucchese e Galleno 0.

Provinciale Massa. Il Real Forte dei Marmi Querceta sbanca Villafranca 5-1. Aghini, Amato, Diez, Qoshja e Belli a referto. Il Massarosa cade 1-0 contro il Tirrenia. "Siamo tutti 2007 e sentiamo il salto di categoria" dice Stefano Maffei. Cade anche lo Stiava, sconfitto 6-2 dal Romagnano. Vani i centri di Bertaccini e Milani. "Abbiamo regalato il primo quarto d’ora, visto che dopo 15’ eravamo già sotto 3-0. Poi abbiamo accorciato, ma loro erano messi bene in campo . Secondo tempo molto bene, anche se è una sconfitta ma abbiamo visto della qualità nei giocatori utilizzati", commenta Luigi Del Bigallo. Classifica: Romagnano, Massese e Real Forte Querceta 6; Serricciolo e Tirrenia 4; Giovani Carrarese, San Lazzaro Lunigiana, Don Bosco Fossone e Ricortola 3; Montignoso, Atletico Carrara, Villafranchese, Stiava e Massarosa 0.

Sergio Iacopetti