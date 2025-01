CALCIO JUNIORES. Livorno-Fezzanese vale metà stagione

Una settimana dopo la prima squadra di serie D anche la juniores nazionale della Fezzanese gioca oggi (all’inedito orario delle 12) allo stadio ‘Armando Picchi’ con il Livorno. L’attesa sfida vede affrontarsi le prime due della classifica. I fezzanoti sono l’imbattuta capolista seguiti a 6 punti dai labronici. Il big-match sarà diretto da Trebbi di Pisa, assistenti Spinelli di Pistoia e Del Gratta di Livorno. Gara decisiva per decidere la leadership del girone, che si annuncia molto spettacolare come del resto lo fu l’incontro d’andata al ‘Cimma’ di Pagliari chiusosi con il successo per 3-2 dei verdi. Il team di Giulio Ponte arriva a questa sfida reduce da un filotto di vittorie, mentre gli amaranto nel turno scorso hanno perso a sorpresa 2-0 a Follonica. Le altre partite della giornata: Figline-Tau Altopascio, Pistoiese-Ghiviborgo, Pontedera-Grosseto, Seravezza Pozzi-Tuttocuoio, Zenith Prato-Follonica Gavorrano, riposa Prato.

Paolo Gaeta