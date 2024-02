Calcio Juniores. Mazzola secondo nonostante il ko. San Miniato quinto

Decisamente positivo il rendimento delle due squadre senesi impegnate nel girone E del campionato Juniores regionale, arrivato alla diciannovesima giornata: il Mazzola, per quanto sconfitto per 4-1 nello scontro diretto al vertice giocato a Bibbiena sabato scorso, è comunque ad appena un punto dalla vetta, mentre il San Miniato (3-1 al Casellina in casa) è quinto a cinque punti dalla capolista ma con una partita in meno disputata. "Siamo la squadra più giovane del girone – sottolinea Marco Bari, allenatore del Mazzola – e l’obiettivo della società è quello di far maturare i ragazzi per poi farli arrivare a livello di prima squadra nei campionati di Promozione e di Eccellenza". Siete un cantiere sempre aperto… "Sì, infatti, nelle scorse settimane Scaccia è andato al Pienza e Castelli al Torrenieri, entrambe in Promozione". Comunque siete secondi ad un punto dalla vetta… "Abbiamo avuto qualche esitazione ad inizio stagione e nel mese di dicembre, per il resto il rendimento è stato più che buono. Il torneo è imprevedibile e di difficile interpretazione: sono almeno sei le squadre in lizza per il primato". E per la Coppa Toscana? "Entrano dalla seconda alla quinta ed in gioco ci sono dieci squadre".

GiuSte