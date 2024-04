Calcio juniores nazionale. I verdi calano il tris. A segno Salvetti,. Roncarà e Sacchelli

Cenaia

0

Fezzanese

3

CENAIA: Baroni, Lucarelli (66’ Bragagni), Silvestri, Salvadori, Gliatta (82’ Manetti), Ghimenti, Graziani, Calloni (61’ Meozzi), Ursi, Cocucci, Mariotti (46’ Di Candia). All. Bani.

FEZZANESE: Mazzola, Salvetti, Cuccio (75’ Vignali), Bruni, Ferrari G., Banti (46’ Brogi), Roncarà, Tetteh, Bracco (76’ Battini), Sacchelli, Agotani (63’ Elmazi). A disp. Gaggini, Zappelli. All. Ponte.

Arbitro: Correnti di Piombino (assistenti Vicari e Paterni di Lucca).

Marcatori: 34’ Salvetti, 40’ Roncarà, 81’ Sacchelli.

CENAIA – Quarta vittoria consecutiva della juniores nazionale della Fezzanese che si impone con autorità 3-0 a Cenaia. Per l’equipe di Giulio Ponte tre punti che confermano il quinto posto e consentono di diminuire il divario, 9 punti dalla seconda il Montevarchi e 7 dal Livorno terzo, ieri entrambe sconfitte riaprendo così i giochi per i play-off. Sabato prossimo nell’ultima giornata vi sarà al ‘Cimma’ lo scontro diretto con i livornesi anche se tutto dipenderà dal risultato dei montevarchini. Fezzanoti in vantaggio al 34’ con Salvetti di testa. Al 40’ raddoppia Roncarà su punizione. Nel finale all’81’ Sacchelli, reduce dalla convocazione con la rappresentativa nazionale under 18, sigla il tris.

P.G.