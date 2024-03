CALCIO JUNIORES NAZIONALI. Fezzanese tasta il polso al Pontedera

La Juniores nazionale della Fezzanese vuole tornare a vincere oggi alle 15.30 al ‘Cimma’ di Pagliari con il Pontedera nella 20ª giornata di campionato (arbitra Sanguinetti, assistenti Salvetti e Lenzi tutti di Spezia). Un match che metterà comunque punti in palio in quanto i granata ospiti partecipano al campionato ’fuori classifica’ come società professionistica (Serie C) con una squadra già nel campionato Primavera 4. Nella gara d’andata vinsero i toscani per 1-0 in un confronto molto combattuto ed equilibrato. I fezzanoti attualmente al quinto posto, posizione che vale la partecipazione ai playoff, sono reduci da sei risultati utili consecutivi e vogliono pertanto continuare tale serie positiva per raggiungere la prestigiosa fase finale. Altre partite: Livorno-Certaldo, Ponsacco-Cenaia, Sangiovannese-San Donato Tavarnelle, Poggibonsi-Ghiviborgo, Seravezza-Tau Calcio.