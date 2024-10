Calcio: Juniores Nazionali, Regionali e Provinciali. Poker del Seravezza. Zebrette a forza sei

Nazionale. Il Seravezza Pozzi schianta 4-0 il Prato, con la doppietta di Kondè e i singoli di Riccomini e Simonetti. Sugli scudi il portiere Gazzoli che para un rigore. "Prestazione super", sottolinea Massimo Taurino.

Classifica: Pistoiese, Grosseto e Fezzanese 10; Tau Calcio 9; Seravezza, Livorno e Prato 6; Follonica Gavorrano 4; Figline 2; Città di Pontedera e Zenith Prato 1; Tuttocuoio e Ghiviborgo 0.

Regionale Èlite. Il Forte 2015 fa 1-1 a San Giuliano. Bertuccelli firma il pari a 5’ dalla fine. "Primo tempo con atteggiamento sbagliato. Nella ripresa - argomenta Giacomo Vannoni - la squadra, pur priva di tutto il reparto offensivo, ha reagito".

Classifica: Sestese 13; Lastrigiana e Fucecchio 11; Maliseti Seano 10; Cecina e Perignano 9; San Giuliano a Affrico 8; Academy Arezzo e Bellariva 7; Forte dei Marmi 2015 6; Pontassieve 5; Lampo Meridien 4; Firenze Ovest 3; Bibbiena e Atletico Piombino 0.

Regionale. Il Pietrasanta illude contro il Pietra 2004, a segno Frappa, ma poi cade 4-1. "Il risultato è fin troppo pesante, grande prestazione dei ragazzi". Il Lido di Camaiore fa 1-1 contro il Capostrada. Non basta il vantaggio di Pagano. "Ottimo primo tempo, ma nella ripresa siamo calati". ll Capezzano spreca il doppio vantaggio, firmato Campera-Guidi, subisce 2 rigori e fa 2-2 con la Larcianese.

Classifica: Pietra 2004 12; Larcianese e Csl Prato 10; Atletico Lucca 9; Capezzano, Montelupo e Folgor Marlia 7; San Marco Avenza, Montecatini e Giovani Nova 6; Lido, Pietrasanta e Capostrada 4; Lanciotto 3; Academy Porcari e Quarrata 1; Lunigiana-Pontremolese 0.

Provinciale Lucca. Tennistico 6-1 del Viareggio sul Polo Lucchese. Poker per Belluomini e singoli di Rossi e Pucci. "Nel primo tempo, chiuso 1-1 - commenta Valerio Fommei -, non siamo andati bene. Nella ripresa abbiamo dominato". Basta il rigore di Bastillo al Camaiore per espugnare San Macario 1-0. "Non era semplice su un campo pesante", dice Paolo Moretti.

Classifica: Viareggio, Camaiore, Vorno, Barga, Castelnuovo Garfagnana, Valle Ottavo e Folgore Segromigno 3; Città Capannori, Pieve Fosciana, San Macario, Polo Lucchese, Galleno, Montecarlo e Pieve San Paolo 0.

Provinciale Massa. Con la doppietta di Cappè il Real Forte Querceta batte il Montignoso. "Successo meritato" sottolinea Daniele Maiolani. Cade lo Stiava 1-2 contro il San Lazzaro Lunigiana. Non basta il momentaneo pari di Bertaccini. "Partita decisa dagli episodi", dice Luigi Del Bigallo. Cade anche il Massarosa 3-1 a Massa. A segno Vincent.

Classifica: Real FQ, Romagnano, San Lazzaro, Massese, Carrarese Giovani e Don Bosco Fossone 3; Tirrenia e Serricciolo 1; Massarosa, Stiava, Atl. Carrara, Montignoso, Villafranchese e Ricortola 0.

Sergio Iacopetti