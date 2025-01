Calcio Juniores regionale. I verdi mantengono la vetta. Seravezza battuto in extremis

Seravezza

1

Fezzanese

2

SERAVEZZA: Gazzoli, Bertilotti, Lari, Biagi, Simonelli, Bonucelli (71’ Baldoni), Sessa (71’ Tarantini), Spella, Conde, Cini, Angelotti (61’ Alberti). A disp. Pianti, Fommei, Matrizi, Belle. All. Taurino.

FEZZANESE: Agolli, Galloro (46’ Battistoni), Cuccio, Carli, Corrado M., Menini (60’ Menghini), Corrado S. (82’ Costa), Agotani, Cristodaro (67’ Perez Mendez), Fiori G. (60’ Ferrari), Locori. A disp. Semeraro, Medusei, Scollo, Mazzei. All. Ponte.

Arbitro: Sprovieri di Livorno (assistenti Bagni di Prato e Del Gratta di Livorno).

Reti: 8’ Corrado S., 33’ Conde, 87’ Perez Mendez.

SERAVEZZA – Inizia bene il girone di ritorno per la juniores nazionale della Fezzanese che vince 2-1 a Seravezza. Il team di Giulio Ponte si conferma pertanto solitaria capolista ed ancora imbattuta con tre punti di vantaggio sul Livorno. Fezzanoti alla quinta vittoria di fila che comunque hanno sofferto come nella gara d’andata imponendosi nel finale. Verdi subito in vantaggio all’8’ con Samuele Corrado, al 31’ pareggia Conde che ribadisce in rete dopo aver colpito il palo con un precedente tiro. Dopo numerosi occasioni non finalizzate all’87’ arriva il gol partita del neoentrato Perez Mendez.

Risultati: Livorno-Grosseto 1-0, Pistoiese-Follonica 2-0, Pontedera-Figline 3-1, Prato-Ghiviborgo 7-0, Zenith Prato-Tau 1-2. Classifica: Fezzanese 30, Livorno 27, Tau Altopascio 24, Grosseto 22, Pistoiese 21, Seravezza Pozzi 18, Figline e Follonica Gavorrano 15, Prato 12, Zenith Prato 10, Tuttocuoio 4, Ghiviborgo 3.

P.G.