Calcio Juniores. Un Seravezza da impazzire espugna Pistoia. Pari del Forte. Volano Capezzano e Pietrasanta

Nazionale. Doppio Riccomini e singolo di Condè ed il Seravezza Pozzi sbanca Pistoia 3-0. Successo che gasa l’allenatore Massimo Taurino: "Guido un gruppo molto coeso e composto da ragazzi seri". Classifica: Fezzanese 16; Pistoiese 13; Seravezza, Livorno e Tau Altopascio 12; Grosseto 10; Follonica Gavorrano 7; Prato 6; Figline 5; Ghiviborgo 4; Città di Pontedera 2; Zenith Prato 1; Tuttocuoio 0.

Regionale Élite. Fa 1-1 il Forte dei Marmi 2015 a Bibbiena. A segno Marcucci. Un pareggio meritato per Giacomo Vannoni: "Prendiamo questo punto con ottimismo e speranza". Classifica: Sestese 19; Perignano e Lastrigiana 15; Affrico e Fucecchio 14; Maliseti Seano 13; Cecina 12; San Giuliano 11; Lampo 8; Forte dei Marmi 2015, Arezzo Academy e Bellariva 7; Firenze Ovest 6; Pontassieve 5; Bibbiena 4; Atletico Piombino 0.

Regionale (con infrasettimanale). Il Capezzano batte 2-1 il Quarrata (Usseglio-Toma), per poi confermarsi con il bel 2-0 sul Lido di Camaiore. Protagonista ancora Toma con una doppietta. "Vittoria sofferta contro un buon Lido", sottolinea Gianluca Di Cola. Lido che perde anche contro l’Atletico Lucca 6-3. Molto bene il Pietrasanta che batte 4-1 il Capostrada (Ceresini-Bellè-Rossi 2) e poi supera 2-0 la Folgor Marlia con Tartarelli e Gerini. Classifica: Pietra 2004 21; Capezzano, Atletico Lucca e Montelupo 16; Csl Prato 15; Larcianese 14; Giovani Nova 12; Pietrasanta 11; Folgor Marlia e San Marco 10; Montecatini 9; Poggio a Caiano 6; Capostrada 5; Lido e Porcari 4; Quarrata e Lanciotto 3; Lunigiana-Pontremolese 1.

Provinciale Lucca. Va al Viareggio il derby contro il Camaiore per 4-2. Belluomini per il vantaggio zebre, ma il Camaiore (dopo il rigore fallito da Bastillo) trova il pari con Fani. Nella ripresa nuovo vantaggio Viareggio, grazie alla autorete di D’Alessandro, poi allungano Belluomini (rig) e Osama. Nel finale segna Vecoli. "Bel successo e bella partita", dice Valerio Fommei. "Sconfitta difficile da digerire. Gli episodi hanno fatto la differenza, nella ripresa non siamo andati bene", commenta Paolo Moretti. Classifica: Castelnuovo e F. Segromigno 9; Viareggio e Vorno 7; Camaiore, Valle Ottavo e Montecarlo 6; P. Fosciana 4; P. Paolo e Barga 3; S. Macario 1; Capannori, P. Lucchese e Galleno 0.

Provinciale Massa. Altro derby con il Real Forte Querceta che supera 3-2 il Massarosa. Massarosa avanti con Fruzzetti e Del Bianco, fino a 15’ dalla fine. Poi tutto cambia con Cappè 2 e Amato. "Siamo stati veramente bravi contro una squadra costruita per i Regionali. Peccato perdere così", dice Stefano Maffei. "Abbiamo vinto, col cuore, una partita in cui siamo stati immeritatamente sotto", è l’analisi di Daniele Maiolani. Cade 5-2 lo Stiava a Ricortola. Vani i centri di Milani e Bertaccini, ma la vigilia era stata scossa dal terribile incidente stradale capitato al portiere Roncoli. "Il nostro unico pensiero – assicura Luigi Del Bigallo – è per il nostro Luca. Ragazzi e società pregano per lui". Classifica: Real FQ, Massese, Don Bosco Fossone e Romagnano 6; Serricciolo e Tirrenia 4; Carrarese, San Lazzaro Lunigiana e Ricortola 3; Massarosa, Stiava, Montignoso, Atletico Carrara e Villafranchese 0.

Sergio Iacopetti