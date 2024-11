Il Mesola non sa più vincere. E il pari va stretto alla X Martiri

mesola

1

x martiri 1

1

: Calderoni, Telloli, Tofan (60’ Crosara), Minarelli, Marcolini, Guariento, Lucci, Neffati, Ferro, Cantelli (72’ Cavallari E.), Davo. All. Cavallari O.

A disp. Catalano, Leonardi, Marandella, Volynets, Paganini, Biston, Gianella.

X MARTIRI: Aleotti, Pavinato (73’ De Pasquale), Berveglieri, Montanari, Aguiari, Pallara, Felice (80’ Ercolani), Panzetta, Buoso (83’ Curarati), Gessoni, Evadi. All. Bolognesi.

A disp. Stracuzzi, Bianchi, Galeotti, Bizzarri, De Cristoforo, Zappi.

Arbitro: Cortese. Ass. Zauli e Benevelli. Reti: 16’ Ferro, 41’ Pallara.

Note: ammoniti Telloli, Berveglieri, Calderoni, Guariento, Pavinato, Gessoni.

Il Mesola non riesce più a vincere, dopo essere passato in vantaggio si fa rimontare e la divisione della posta al termine della gara, per le occasioni, forse va più stretta agli ospiti. Oltretutto oggi potrebbe perdere anche la testa della classifica se le rivali vinceranno. La gara si apre con al 16’ Tofan di testa, che al limite dell’area riesce a passare la palla sui piedi di Ferro, che calcia bene e trafigge Aleotti. Dopo il gol i mesolani, per una decina di minuti, diventano padroni del campo con azioni veloci e ficcanti che potrebbero portare al raddoppio. Poco dopo la mezz’ora su angolo degli ospiti un attaccante calcia molto bene, ma Calderoni risponde da campione e sulla ribattuta da dentro l’area piccola il successivo tiro della X Martiri finisce alto. Gli ospiti riprendono coraggio e continuano a premere, mentre i padroni di casa sembra abbiano smarrito il bel gioco espreso.

Il pareggio si concretizza con un traversone sul quale di testa, da dentro l’area, Pallara svetta e supera Calderoni. Primo tempo che si chiude col Mesola in avanti, ma senza creare pericoli. Al 59’ gli ospiti potrebbero raddoppiare, col centravanti Buoso che si libera a seguito di un brutto disimpegno del centrocampo mesolano, calcia verso l’angolo alla destra di Calderoni, che devia in angolo allungandosi e dimostrando la propria bravura. Al 68’ ancora Calderoni impegnato al termine di una triangolazione finalizzata da Montanari con un tiro angolato. Rispondono i padroni di casa con una discesa di Davo che Ferro non riesce a concludere. Al 74’ ancora X Martiri, che dal limite impegna ancora una volta Calderoni.

cla. casta.