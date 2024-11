La Pistoiese soffre, ma torna a vincere: 1-0 al San Marino

Pistoia, 24 novembre 2024 – La Pistoiese torna al successo superando 1-0 il San Marino al “Marcello Melani”, nella tredicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Un successo meritato, ma sofferto, visto il ritorno degli ospiti nella ripresa. Adesso gli uomini allenati da Alberto Villa sono sesti in classifica con 22 punti, fuori dalla zona-playoff, a sette lunghezze dalla capolista Tau. Pistoiese priva dello squalificato Karmhoud e degli infortunati Donida e Bertolo.

Sono i padroni di casa a fare la partita. Al 6’ conclusione dai 20 metri, da posizione centrale, di Basanisi: Braduani non si fa sorprendere. Al 22’, alla prima vera azione d’attacco corale, la Pistoiese passa in vantaggio: Basanisi riconquista il pallone a metà campo, serve Sparacello che mette Pinzauti dinnanzi alla porta, seppur decentrato sulla destra: tiro secco dell’attaccante, nell’angolino basso alla destra del portiere e 1-0. Al 29’ Sparacello spara da posizione favorevole, ma l’estremo difensore respinge il pallone.

Al 34’ gran botta da fuori di Maldonado: la palla sorvola la traversa. Al 41’ diagonale di Greselin parato a terra da Branduani. Al 45’ ci prova Basanisi, ma un difensore gli devia la sfera in calcio d’angolo. Ripresa con avvio di colore orange, ma prepotente ritorno del San Marino nel finale di gara. Al 5’ occasione colossale sprecata da Sparacello, che solo a quattro metri dalla porta non riesce a mettere il pallone alle spalle del portiere. Al 28’ tentativo di Maloku dalla distanza, con la palla che finisce di poco a lato.

Al 31’, sugli sviluppi di un corner, Polvani stacca di testa da pochi passi, non indirizzando bene il pallone. Al 35’ punizione insidiosa di Maldonado dalla trequarti destra: si salva la difesa sammarinese. Al 41’ De Angelis va vicino al pari, con una deviazione sottomisura. Proprio in chiusura di recupero, mischione pauroso nell’area arancione, ma Cecchini si salva a terra. Finisce con i 3 punti. Ma se la Pistoiese vorrà dire la sua in questo torneo, bisognerà migliorare il gioco.

TABELLINO

PISTOIESE – SAN MARINO 1-0

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Accardi; Diodato (43’ st Cuomo), Basanisi (26’ st Grilli), Maldonado (36’ st Larhrib), Greselin, Maloku; Pinzauti (35’ st Balleello), Sparacello. A disposizione: Valentini, Lo Piano, Dibenedetto, Lollo, Paci. Allenatore: Villa.

SAN MARINO (4-5-1): Branduani; Mereghetti, Maggioli, Biguzzi, Tosi; Miglietta (36’ st Altamura), Arcopinto (47’ st Muro), Haruna, Toure (36’ st Gennari), Di Lauro (14’ st Giometti); De Angelis. A disposizione: Rinaldini, Lazzari, Sensoli, Mambelli, Thoune. Allenatore: Biagioni.

ARBITRO: Paccagnella di Bologna.

MARCATORE: 22’ pt Pinzauti. NOTE: giornata piovigginosa. Ammoniti: Polvani, Basanisi, Biguzzi, Villa (all.), Mereghetti. Angoli: 5-5. Recupero: 1’, 4’.