Calcio Juniores, volano le zebrette di Lampitelli. Bianconeri primi con sette vittorie e un pareggio

A giudicare da questo inizio di campionato potrebbe essere l’anno buono per la riconquista del titolo regionale da parte della Juniores della Massese. Le zebrette, infatti, dopo 8 giornate stanno guidando in solitaria il campionato provinciale di categoria con 22 punti all’attivo. I ragazzi allenati da Davide Lampitelli fin qui hanno fatto percorso netto, senza battute d’arresto. Sono state addirittura 7 le vittorie consecutive inanellate dai bianconeri che nell’ultimo weekend hanno dovuto per la prima volta in stagione dividere la posta con il pareggio pirotecnico per 3 a 3 ottenuto sul campo dei Ronchi contro la Tirrenia.

Questo finale di girone d’andata metterà ulteriormente alla prova le zebrette visto che nelle 5 giornate che mancano dovranno confrontarsi, classifica alla mano, con alcune delle antagoniste più pericolose: il Don Bosco Fossone secondo con 20 punti, il Real Forte Querceta terzo con 17 punti e la Carrarese Giovani quarta con 16 punti. La Massese adesso avrà due gare interne consecutive proprio contro il Real Forte Querceta e la Carrarese Giovani da provare a sfruttare al meglio.

Gian. Bond.