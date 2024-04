Calcio. Juventus club. Da domani le tessere

Lo Juventus club di Ravenna annuncia l’apertura della nuova stagione. Da domani sarà possibile effettuare il rinnovo della quota d’iscrizione soci, nonché iscriversi per la prima volta al sodalizio. Dal club annunciano "grandi novità" in termini di gadget, "per tutti offerti" dal club stesso. "Aspettiamo come sempre i nostri soci che in questi 7 anni ci hanno sempre dato fiducia con la voglia e la passione che ci contraddistingue a portare avanti sul territorio di Ravenna e provincia la nostra passione per i colori bianconeri della Juve che presto, molto presto, tornerà vincente – dice il presidente Daniele Venturini –. Noi del direttivo metteremo come sempre il massimo impegno". Il club si trova in via Bellucci 80.