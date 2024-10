Calcio: la capolista dell’Eccellenza. Chiaramonti & Bacci: gol da urlo a Camaiore

Adesso la vetta della classifica se la gode in solitaria il Camaiore, sempre più padrone di questa Eccellenza. La squadra bluamaranto vince e convince: non sta sbagliando più un colpo. Fanno sei vittorie di fila, di cui cinque in campionato per il team allenato dall’ottimo Pietro Cristiani. Imbattuto in campionato dove ha 16 punti (frutto del pari a Perignano nella prima giornata e poi dei successi in serie contro Massese, Cecina, Cenaia, Viareggio e Montespertoli), il Camaiore nonostante avesse il calendario più complicato di tutti è comunque riuscito a regolare ogni avversaria incontrata sul proprio cammino esaltandosi “in salita“. Cristiani tatticamente ha trovato quel vestito giusto (il 4-3-1-2) che inizialmente gli sembrava invece un sistema di gioco poco adatto alle caratteristiche dei suoi calciatori (soprattutto in mezzo al campo). E poi i nuovi acquisti presi dal presidentissimo/ds Michele Pardini per l’attacco segnano in continuazione: il capocannoniere Niccolò Chiaramonti (nella foto sopra a sinistra) ha timbrato il cartellino in ognuna delle 6 gare di campionato (con 7 centri) e poi ci sono i 4 gol stagionali di Nicola George Cornacchia (3 in campionato e 1 in coppa), i 3 di Federico Nardi (2 in campionato e 1 in coppa) e i 2 di Michele Bacci (nella foto sopra a destra) che proprio domenica da subentrato ha sbloccato il match col Montespertoli segnando in acrobazia una rete stupenda su cross da destra del sempre positivo terzino Matteo Borgia.

"Sapevo che Borgia mette sempre dei cross interessanti quando scende sulla fascia – racconta Bacci – ho visto arrivarmi questa palla sul secondo palo, mi sono coordinato per sforbiciare ed è andata bene. La partita è stata difficile da sbloccare, contro un Montespertoli sempre noioso da affrontare. Il successo però alla fine l’abbiamo meritato". Gli fa eco bomber Chiaramonti: "Se noi facciamo il nostro lavoro ci togliamo grandi soddisfazioni. Il gol di tacco? Belli ha ciccato il tiro, me la sono ritrovata lì e c’ho messo il piede. È un momento così: come la tocco va in porta (ride, ndr)".

Simone Ferro