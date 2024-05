Calcio, la decisione del capitano e’ maturata nel corso di una stagione costellata da molti infortuni. Menichetti appende le scarpe al chiodo: "Ringrazio tutto lo staff dell’Azzurra»

A 35 anni, Simone Menichetti, 348 partite disputate con Pontedera, Mezzacorona, Gavorrano, Sestese, Scandicci, Magra Azzurri, Colli di Luni, Fezzanese ha deciso di dire addio al calcio giocato. Lo scorso campionato, disputato tra le fila della Pontremolese, è sceso in campo per appena 1023 minuti, suddivisi in 16 presenze totali, di cui 9 da titolare. L’ultima partita che il capitano dell’Azzurra nella sua lunga carriera ha giocato è stato lo scorso 12 maggio a Pietrasanta nella gara spareggio-promozione persa (1-0) contro i padroni di casa versiliesi. Gran parte di questa stagione Menichetti è rimasto fermo ai box per infortuni muscolari, non riuscendo a dare in pieno l’apporto sperato alla causa della "sua" Pontremolese.

"Sono arrivato alla fine di questo meraviglioso percorso ed è doveroso da parte mia ringraziare tutto l’ambiente della Pontremolese – ci ha detto, trattenendo a stendo una lacrima – che mi ha accolto e fatto sentire parte integrante di questa stupenda famiglia. È finita una stagione molto significativa per me, fatta di alti e bassi, dando sempre il massimo, partita per partita, lasciando sempre il cuore in campo e fuori. Ringrazio in particolare il presidente Pier Giorgio Aprili per la fiducia concessami. Ringrazio inoltre mister Chelotti, e tutto lo staff, da Maurelli, fisioterapista Tanzi, e magazzinieri per questi splendidi otto anni. Ultimi ma i più importanti, i miei compagni di squadra, davvero speciali che avranno sempre un posto particolarmente importante nel mio cuore. La Pontremolese con la quale ho disputato 143 partite e sei gol, avrà per sempre in me un tifoso in più".

Ebal.