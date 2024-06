Calcio La Massese corteggia Niccolò Chiaramonti. L’obiettivo è trattenere anche il bomber Buffa

A 48 ore dall’apertura dell’attività di tesseramento, la Massese sta lavorando sottotraccia per allestire una rosa competitiva, in grado di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. La dirigenza bianconera sta cercado di convincere gli elementi più rappresentativi a restare. Tra questi c’è il bomber Michael Buffa che, reduce da una stagione strepitosa, sta ricevento proposte da numerose società, anche di categorie superiori. Una missione non semplice per il patron Gerini e per l’ad Cantoni che comunque si stanno muovendo su più fronti per non farsi trovare impreparati. Se nel caso Buffa dovesse decidere di lasciare il club apuano nel mirino della società ci sarebbe un attaccante di prim’ordine come Niccolò Chiaramonti che nella scorsa stagione con le sue reti ha permesso allo Zenith Prato di raggiungere i playoff.

L’arrivo di Chiaramonti, comunque, non è legato alla partenza di Buffa che, se nel caso decidesse di rimanere, potrebbe costituire, con il nuovo compagno, una delle coppie di attacco più forti del campionato di Eccellenza. Un sogno che la società bianconerà vorrebbe esaudire anche a costo di un ulteriore sacrificio.