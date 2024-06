Calcio. La Pianese annuncia il segretario generale. Il ruolo sarà ricoperto da Alessadro Bini

In vista dello start della stagione sportiva 2024/ 2025, con il direttore sportivo Francesco Cangi al lavoro per allestire la squadra prossima a calcare i campi della Lega Pro, la Pianese si sta organizzando anche a livello societario. La società amiatina ha appena annunciato Alessandro Bini (nella foto) come nuovo segretario generale bianconero. "Arriva a Piancastagnaio un vero professionista del settore – si legge nella nota ufficiale –: Alessandro ha ricoperto numerosi ruoli all’interno di società dal grande blasone; è stato otto anni nell’Empoli, quattro anni alla Pistoiese, vent’anni al Livorno e, infine, una stagione al San Donato Tavarnelle. Bini ha per decenni diviso la sua professione in svariati incarichi tra cui: direttore generale, segretario generale, responsabile degli scout, e responsabile del settore giovanile. Ad Alessandro un grande in bocca al lupo per la sua prima stagione all’interno della nostra società". Non solo: guardando al futuro, il club bianconero ha stretto un accordo di collaborazione tecnica e organizzativa con il Follonica Gavorrano, teso al reciproco sviluppo dei settori giovanili. Grazie a questa collaborazione la società maremmana coadiuverà la Pianese per la formazione delle formazioni che parteciperanno ai Campionati nazionali Under 17 (Allievi), Under 15 (Giovanissimi) e Under 14 (Giovanissimi Professionisti) in competizione dunque con le migliori realtà di calcio professionistico italiane. L’accordo prevede inoltre che le squadre giovanili della Pianese sopra citate, svolgano l’attività ufficiale allo Stadio Malservisi-Matteini, al sussidiario Varese Bertini di Bagno di Gavorrano e al campo sportivo di Casamorino di Castiglione della Pescaia.