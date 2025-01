Calcio, LA RAPPRESENTATIVA DI SERIE D. Alessandro e Giacomo Coladarci: due gemelli biancorossi in Nazionale under 15

Ci sono anche i gemelli Alessandro e Giacomo Coladarci, rispettivamente attaccante e centrocampista del Forlì, tra i convocati di mister Fabian Valtolina per il primo stage territoriale (area Nord) della Rappresentativa Under 15 della Lega Nazionale Dilettanti. Il gruppo – di cui fanno parte quarantaquattro talentini della classe 2010 – si ritroverà oggi a Montichiari in provincia di Brescia presso il Centro Sportivo ‘Montichiarello’, dove alle 14.30 è in programma un’amichevole a ranghi contrapposti.